Amb la taxa d’inflació al 10,2%, la més alta a Espanya des de 1985, els ciutadans miren com es poden estrènyerel cinturó i retallar despeses per rebaixar l’impacte en les economies domèstiques. I una de les partides més importants és el cistell de consum, que és avui un 15,2% més car que l’any passat per aquestes dates, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Davant aquest escenari, s’aguditza l’enginy, com el que han tingut els creadors de Buo, una ‘app’ per fer compres grupals que garanteix estalvis de fins a un 30%, d’uns 100 euros al mes, en comparació amb els supermercats tradicionals, fet que els converteix en «els més barats» del sector. La innovació té a veure que la compra la fan diversos consumidors, que formalitzen una demanda conjunta gràcies a l’aplicació, aconseguint així preus més competitius dels proveïdors que si els fessin de manera individual. Els clients poden recollir les comandes en un termini que va de les 24 hores a les 48 hores al mig centenar de punts de recollida que Buo té a Barcelona, on és operativa. Es preveu que estigui disponible a Madrid en les pròximes setmanes i preveu expandir-se a altres punts de la geografia espanyola ben aviat.