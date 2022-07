El Banc Central Europeu (BCE) ha revisat a l’alça les perspectives d’inflació a l’eurozona i calcula que els preus pujaran un 7,3% aquest any, 1,3 punts percentuals més que en l’última predicció realitzada el segon trimestre, segons un comunicat enviat ahir. Per al 2023, l’entitat apunta que la inflació serà del 3,6%, 1,2 punts percentuals més que en la seva darrera estimació i, per al 2024, creu que se situarà en el 2,1%, dues dècimes més que en la previsió anterior. L’entitat, a més, ha retallat la previsió de creixement del Producte Interior Brut (PIB) de l’eurozona fins al 2,8% per a aquest any, una dècima menys en comparació amb l’última actualització. El BCE assegura que la revisió a l’alça de la inflació es deu a la pujada de preus de l’energia i els aliments, però també a «un impacte més fort de l’esperat dels costos dels béns de producció».