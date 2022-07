L’Ajuntament de Terrassa va celebrar ahir al matí l’últim ple del curs polític en el qual va aprovar el dictamen que dona dret de superfície a la fundació bagenca Ampans, a qui li cedeix un solar per fer-hi una residència i centre de dia. L’origen d’aquest projecte es remunta al 2019 davant l’increment de places que Ampans ha de destinar a persones d’aquesta ciutat i la seva àrea d’influència, per la manca de recursos que pateix aquest municipi, especialment per a persones adultes amb un alt grau de dependència i amb trastorns de conducta.

En els darrers anys, hi ha hagut un increment notable de sol·licituds de places assistencials i residencials de persones de l’àrea de Terrassa, i l’entitat preveu que aquesta situació anirà en augment perquè la ciutat no disposa dels equipaments necessaris per donar-hi resposta. Les persones usuàries i les seves famílies han de fer desplaçaments diaris i es deterioren els vincles amb la pròpia comunitat. Ampans va presentar un «Preprojecte per a la construcció d’una residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament amb necessitats de suport extens i generalitzat a la ciutat de Terrassa». El projecte exposava aquesta necessitat i proposava la posada en marxa urgent d’aquest equipament. L’equipament es farà en una parcel·la al carrer Castellasa, núm. 10-12, i preveu la creació d’entre 50 i 60 places. L’aprovació d’ahir marca el tret de sortida per a la construcció de l’equipament i respondrà a una demanda de la població egarenca que s’arrossega des de fa anys.