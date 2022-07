UManresa, a través del projecte eHealthinking, ha obert les inscripcions de la segona edició del programa formatiu, d’assessorament i acompanyament per a persones que vulguin posar en marxa projectes tecnològics en els sectors de la salut i social. eHealthinking és una plataforma d’emprenedoria concebuda com un viver d’idees innovadores i com a acceleradora de productes i serveis tecnològics que tinguin un impacte tant en els àmbits de la salut com en el social. Els participants en el programa rebran assessorament per part de professionals i entitats de prestigi. Fins ara se n’han beneficiat una dotzena de projectes de la primera convocatòria. Aquesta segona edició del programa formatiu es posarà en marxa el 15 de setembre i s’allargarà fins al 17 de desembre. Es tracta d’una formació de 100 hores de durada, totalment subvencionada i que s’impartirà en un format híbrid que combinarà sessions online i sessions presencials. El programa inclou tallers, sessions de simulació, assessorament metodològic i tutories personalitzades.

eHealthinking també funciona com a plataforma acceleradora de projectes tecnològics i com a punt de trobada de creadors.