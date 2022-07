A punt per a unes noves vacances d’estiu i amb moltes ganes de poder descansar i recuperar forces per a la tardor, els últims dies a la nostra comarca han estat molt intensos, especialment per la gran sotragada que hem patit veient com el foc hi arribava. De fet, jo que visc en una zona molt boscosa, ja fa molt de temps que estic amb l’ai al cor, i aquest any, molt especialment, perquè, havent passat una primavera molt seca, els nostres boscos estan patint de valent i, com a conseqüència d’aquesta manca de pluges, també pateixen els nostres conreus, els nostres ecosistemes i acabem patint tots, i molt! Som en un país on la massa forestal ha anat guanyant territori arran de l’abandonament dels camps de cultiu.

La gestió forestal dels nostres boscos és un tema del qual parlem molt, hi ha moltes opinions, però no és fins que veiem i vivim un incendi que ens adonem realment de la necessitat de dissenyar polítiques que vetllin pel territori. I és que l’afectació del nostre entorn, com pot ser el cas d’un incendi, es manifesta de moltes i diverses maneres, a la societat i, també, al teixit empresarial i la seva activitat: talls de carreteres, pèrdua de cultius, els efectes del foc en el medi ambient, entre altres qüestions, hi interfereixen directament i indirectament. Podríem afegir també a aquestes estratègies un factor que comença a estar molt present en les nostres activitats, que és el canvi climàtic, i segur que aquí els experts ens explicarien un munt de raons més per posar-nos a treballar de forma immediata i amb molta constància. Conec prou bé aquest sector, pel contacte amb un col·lectiu d’empresaris que executen activitats forestals, i la seva preocupació pel medi natural ja ve de fa anys. Són bons coneixedors de la situació de la massa forestal del país, han treballat el bosc quan hem passat èpoques de tempestes i temporals, i ara, amb aquesta sequera, expliquen que, més que mai, calen polítiques de prevenció i mesures ambicioses per assegurar el futur dels nostres boscos. Aquests dies, molts de nosaltres ens hem acostumat a veure, pels mitjans, aquests mapes de Catalunya de colors groc, verd, i gairebé cada dia vermell, que indiquen el risc d’incendis. Em refereixo als Plans Alfa, una eina vital perquè aquestes empreses del sector puguin garantir la continuïtat de la seva activitat. I aquest sector empresarial també fa setmanes que avança amb incertesa perquè ha d’executar treballs per garantir el manteniment dels vorals de les nostres carreteres, tasques de neteja, aclarides de massa forestal..., i la situació climatològica i la mà de l’home els ho està posant molt difícil. Ja veieu que abans d’arribar a un incendi hi ha un ecosistema empresarial imprescindible. Un sector empresarial cada dia més especialitzat i amb una alta capacitat d’innovació, i que crea llocs de treball molt qualificats i té un impacte molt gran també en sectors auxiliars: serradores, productes de biomassa... I quan ja tenim el foc dins els boscos, els cossos de Bombers, els membres de les Associacions de Defensa Forestal, Protecció Civil i voluntaris centren tota la nostra atenció. Acompanyats de les diferents administracions públiques, treballen a contra rellotge per evitar desastres encara més grans. A ells, el nostre més sincer agraïment; a la societat civil, una alerta, perquè som els usuaris dels boscos, i som part responsable del seu futur.