Apreciar el bon art i invertir-hi és sinònim de guanyar diners a llarg termini. Una cosa que molts veuen amb recel perquè consideren que és assequible només per a l’elit. Malgrat això, els experts insisteixen que és factible per a tota mena de butxaques. «La inversió en art és una de les més interessants en moments d’incertesa econòmica i, en aquest temps, es comporta de manera similar a l’or com a valor refugi per a institucions i particulars», explica Luis Gasset, gerent general d’Ansorena. Però, com es poden obtenir bones rendibilitats amb l’art?

A l’abast de totes les butxaques, el mercat permet adquirir obres d’artistes emergents des dels centenars d’euros. De fet, el 2021, el preu mitjà de les obres que es van intercanviar va ser de menys de 1.000 euros, segons dades d’Artprice. D’altra banda, el sostre el marca el Salvator Mundi, el quadre més car de la història, pel qual es van pagar 387 milions el 2017. El 2021, Picasso, Basquiat, Warhol, Richter i Zhang Daqian van ser els artistes més reeixits en subhastes d’arreu del món. El mercat ha crescut en facturació, a les subhastes del 2021, el 60% comparat amb l’any anterior. Això és degut, en part, a la irrupció de les vendes en línia i les plataformes digitals, que han aconseguit fer-lo «més accessible i democratitzat», com afirma Carlos Duran, director de la Galeria Senda. La rendibilitat de l’art quant a la inversió és d’entre el 8% i el 10%, per sobre d’actius tradicionals com els bons i els dipòsits. «A mesura que s’incrementa el risc augmenta la probabilitat d’obtenir una millor revaloració en cas que sigui l’opció correcta», afegeix l’expert de la Galeria Senda. Tanmateix, «a Espanya no hi ha tradició inversora. És un dels països amb més inversió en dipòsits, fons monetaris i en actius sense risc, i la inversió en art és complicada», indica Victoria Torre, responsable de comunicació corporativa i oferta digital a Singular Bank. Pot ser més interessant per a l’obtenció d’un benefici a llarg termini fins i tot que la borsa, assenyalen els experts. En crisis com la del 2008, «mentre que un dels principals índexs al parquet, l’S&P500, va registrar unes caigudes de doble dígit, la baixada del mercat de l’art es va mantenir en el 4,5%», assegura Gasset. El que porta els inversors a fer el pas és veure reflectits els seus propis interessos, tenir l’obra a casa o obtenir un benefici econòmic. Però això ha d’anar acompanyat per un «bon criteri i la valoració dels fonaments», indica Carlos Suárez, CEO de Saisho. És important formar-se amb la visita a museus i exposicions per aprendre a analitzar el treball de l’artista. «S’ha d’apreciar el concepte que planteja, la coherència, les referències i la investigació de l’autor durant el procés, així com la innovació», concreta Suárez. Les exposicions en què es troben les seves obres, el nivell de demanda i els premis seran també valuosos. Es recomana, en tot cas, tenir en compte l’opinió dels experts en cada matèria –ja sigui pintura antiga, art contemporani o arts decoratives–, sobretot en els inicis. L’estratègia sol ser invertir en autors més novells amb un gran potencial artístic amb obres que s’espera que es revalorin en gran manera, o bé apuntar cap als autors consagrats, amb més seguretat en el seu creixement. Da Vinci o Velázquez són assequibles per a molt pocs, però asseguren que el valor vagi a l’alça amb el pas del temps. «El col·leccionisme és fer un pas més enllà. Un compromís acompanyat de voler donar suport a l’artista», explica Jaime Sordo, president de 9915-Associació de Col·leccionistes Privats d’Art Contemporani. En aquests casos, no és la inversió per obtenir un guany el que mou el comprador, sinó la passió i el desig personal. Pintures, escultures, dibuixos, fotografies o gravats es poden adquirir a les galeries, fires, en subhastes o de primera mà a l’artista. Fins i tot s’hi pot accedir a través de fons d’inversió, tot i que acostumen a incloure imports mínims d’entrada. Art en digital Mentrestant, les plataformes en línia cada vegada guanyen més tros en el pastís de l’oferta de l’art. Els tokens no fungibles (NFT), amb tecnologia blockchain, són actius criptogràfics que tenen la capacitat de ser únics i irrepetibles. El 2021, l’art a través dels NFT representava el 16% del total del mercat artístic, com reflecteixen les dades de Nonfungible.com. «El blockchain aporta un certificat traçable d’autenticitat i propietat», afegeix Suárez. També permeten als compradors accedir a una fracció del valor de les obres físiques, cosa que ofereix apostar per art inaccessible en una subhasta tradicional. Tot apunta que l’art s’obrirà pas en gran manera al futur en el món digital gràcies als baixos preus d’aquests NFT –normalment per sota dels 350 euros– al costat de l’streaming i els catàlegs en línia, atractius per a les noves generacions.