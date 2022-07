La meitat de les empreses espanyoles van ser víctimes de ciberatacs l’any passat, concretament el 51%. D’aquesta manera, la ciberseguretat s’ha convertit en una de les temàtiques més comentades pels directius en els darrers mesos, segons el darrer «Informe de Ciberpreparació 2022», elaborat per Hiscox. En aquest context, el cost mitjà dels ciberatacs s’ha duplicat respecte a l’any anterior, ha superat els 100.000 euros i ha situat Espanya com un dels països que estan per sobre de la mitjana mundial.

«En haver de pagar per sobre de 100.000 euros per recuperar, per exemple, un sistema hackejat, més del 43% de les empreses espanyoles han deixat d’estar operatives», alerta Antonio Pastor, advocat i soci de Cercle Legal. I afegeix que hi ha una baixa percepció del risc, indiferent a l’«alta freqüència» amb què es produeixen aquest tipus d’incidents. «La ciberseguretat ha esdevingut un punt primordial dins de les empreses, però alhora un de molt car. De fet, es calcula que a l’any una empresa hauria de gastar almenys el 15% del pressupost anual en ciberseguretat», detalla Pastor.

Després d’una pandèmia i amb l’ajut de la intel·ligència artificial, les dades s’han valorat i la seguretat de la informació digital és un tema cabdal tant per a actors públics com privats. Els atacs de ransomware són dels més temuts pels empresaris, tenint en compte els costos associats, que van més enllà de la simple recuperació dels sistemes. El correu electrònic corporatiu és la principal via d’arribada per a la majoria d’atacs que pateixen les empreses, cosa que s’ha incrementat amb el teletreball. Darrere seu hi ha els atacs als servidors al núvol, als servidors corporatius i als mòbils, tant personals com d’empresa.