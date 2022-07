Unió de Pagesos ha denunciat que, només des del març, s’han hagut de sacrificar 2.000 vaques a Catalunya a causa de la crisi de preus per la qual passa el sector productor. Només el darrer mes, s’han deixat de produir 1,7 milions de litres menys a casa nostra, si tenim en compte que una vaca produeix 29 litres de llet al dia.

Actualment, queden 399 granges d’aquest sector a Catalunya, s’han reduït a la meitat respecte de fa deu anys i continua el degoteig d’abandonament. Això contrasta amb el fet que «la producció de llet és deficitària, el balanç comercial estatal és negatiu: per cada tona exportada se n’importen 4, cosa que posa en relleu que el consumidor de casa nostra no pot triar un producte de proximitat», diu UP.

Unió de Pagesos denuncia que els ramaders catalans del sector lleter no cobreixen costos, ja que avui, diu, produir un litre de llet té un cost estimat de 54,71cèntims d’euro/l i, en canvi, la indústria el paga a un preu mitjà de 43,69 cèntims d’euro/l .

Segons alerta el sindicat, «el sector productor català fa dos anys que pateix les conseqüències de «l’abús i la pressió dels preus a la baixa de part de la indústria i de la gran distribució», ja que aquesta «ofereix llet sota marca blanca a l’entorn dels 80 cèntims d’euro/l, un preu irrisori que banalitza un aliment bàsic per fer de reclam i obliga els ramaders a produir sota el llindar de la rendibilitat».

El sindicat va protagonitzar una acció divendres a Vic davant d’un Mercadona per posar en relleu el valor de la llet com a aliment «molt complet i beneficiós per a l’organisme»; en un got de llet, recorda UP, «s’hi troben els nou aminoàcids essencials per al bon funcionament del cos humà». UP fa una crida a la indústria i la gran distribució, administració i consumidors «a donar a la llet el valor que es mereix i a dignificar el treball de totes i tots aquells que s’ocupen diàriament de tenir cura dels animals que la produeixen i del territori».