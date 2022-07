La direcció de Seat i els sindicats CCOO i UGT rubriquen el 20è conveni col·lectiu, que va ratificar la plantilla en una votació al juny. L'acord inclou un pla de futur a 5 anys per fer la transició cap al vehicle elèctric, que requereix un 30% menys d'hores de feina que el de combustió. Per això, l'empresa ha pactat 1.330 prejubilacions a majors de 61 anys i possibles trasllats a la gigaplanta de bateries de Sagunt (País Valencià). En aquests cinc anys, l'empresa vol fer una aposta decidida per Cupra, que espera treure models elèctrics com el Terramar, el Tavascan i l'Urban Rebel entre 2024 i 2025. D'altra banda, la planta de components del Prat espera tenir garantits els llocs de treball amb la possible adjudicació de sis components.

Seat ha destacat en un comunicat que amb la signatura del conveni a la seu de Martorell "es garanteix un marc d'estabilitat durant els propers 5 anys, tant per als empleats com per a la transformació de Seat al cotxe elèctric". A banda d'oferir més flexibilitat en l'organització del treball, l'acord inclou un programa de formació i qualificació centrat al cotxe elèctric i les noves tecnologies. Matías Carnero, secretari general d'UGT i president del Comitè Intercentres de Seat ha destacat que "amb aquest conveni s'asseuen les bases de la transició ecològica per garantir el futur dels treballadors i que les generacions següents no tinguin problemes d'ocupació". Per la seva banda, Rafael Guerrero, secretari general de CCOO a Seat, ha afirmat que aquest conveni garanteix la càrrega de treball per a la fàbrica del Prat, impulsa l'electrificació de Martorell, apostant per la segona plataforma elèctrica. L'automobilística ha destacat que aquest conveni col·lectiu "serà la base de la transformació de l'empresa", ha dit la vicepresidenta executiva de Persones i Organització de Seat, Laura Carnicero. A l'espera de la resolució del Perte del vehicle elèctric, Seat i Volkswagen i una seixantena de socis estan preparats per mobilitzar 10.000 milions d'euros per la nova gigafàbrica de bateries i l'electrificació de les plantes de Martorell i Pamplona.