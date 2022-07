Comencen els tràmits per als pressupostos de l’Estat per a l’any que ve. El Govern preveu aprovar avui en el límit de despesa no financera de 2023, conegut com a ‘sostre de despesa’, amb el qual dona el tret de sortida a l’elaboració als comptes del pròxim any. La ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, va confirma en una entrevista a Al Rojo Vivo que la intenció és que el sostre de despesa s’aprovi avui.

El juliol de l’any passat, l’Executiu va aprovar el límit de despesa no financera del Pressupost de l’Estat per a 2022, que es va augmentar lleugerament fins als 196.142 milions d’euros, incloent-hi transferències extraordinàries a les comunitats autònomes i Seguretat Social i part dels fons europeus. En un context marcat per l’escalada inflacionista i la incertesa generada per la guerra a Ucraïna després de la invasió de Rússia, l’Executiu té el repte de donar ‘llum verda’ a un nou sostre de despesa, tenint en compte que porta dos anys batent xifres rècord. Aquest pas és el punt de partida del camí cap a l’aprovació dels últims comptes públics d’aquesta legislatura del Govern de coalició, que tenen com a objectiu consolidar el creixement econòmic i la creació d’ocupació, però tenint en compte el complex panorama econòmic actual. L’últim quadre macroeconòmic del Govern estableix un creixement econòmic per a 2022 del 4,3%, amb la previsió que la recuperació dels nivells prepandèmia arribarà en el primer trimestre de 2023. No obstant això, l’alça de la inflació, que es preveu que continuï en nivells elevats tot l’estiu, ja està pressionant els comptes de llars i empreses. Segons les dades definitives de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’índex de preus de consum (IPC) va pujar un 1,9% al juny en relació al mes anterior i va disparar la seva taxa interanual fins al 10,2%, el seu nivell més alt des d’abril de 1985.