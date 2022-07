El Govern rehabilitarà un total de 44 edificis públics arreu de Catalunya en els propers quatre anys. La inversió total serà de 101,6 milions, dels quals 78,7 es finançaran amb fons europeus Next Generation i 22,8 aniran a càrrec del Departament d’Economia i Hisenda. «El Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP) persegueix l’objectiu de millorar l’accessibilitat, l’habitabilitat i l’eficiència energètica. Es vol aconseguir almenys un 30% d’estalvi energètic a cada edifici», va assenyalar ahir el titular d’Economia, Jaume Giró, que va presentar el programa acompanyat de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, des del Casal Cívic de Sant Adrià de Besòs-La Mina, un dels immobles on s’hi faran obres de millora.

«Estem davant d’una actuació històrica pel volum d’edificis, el nivell d’inversió i el breu període d’execució», va dir Giró, que també va destacar que el PIREP és un programa que busca «l’equilibri territorial» ja que «els 44 immobles es troben localitzats a 31 municipis de 18 comarques». El conseller d’Economia i Hisenda va apuntar que el PIREP és un exemple de com es poden optimitzar els recursos provinents dels fons Next Generation EU, per aprofitar-los de la millor manera possible i «destinar-los a projectes que millorin el benestar dels ciutadans i apostin pel progrés del país i el de barris com el de la Mina».

Per la seva banda, la consellera Cervera va destacar que les obres que es duran a terme al Casal Cívic i Comunitari de Sant Adrià de Besòs «suposaran un avenç necessari que permetrà un millor ús de l’equipament i un millor gaudi pels veïns i veïnes del barri de la Mina i de la ciutat». Les actuacions, que inclouen la redistribució d’espais, millores en façanes, coberta, fusteries, aerotèrmia, instal·lació de plaques fotovoltaiques i substitució de l’enllumenat actual per LED, suposarà una inversió de 3,5 MEUR. La inversió també suposa pel casal una millora en eficiència energètica i ambiental, accessibilitat i habitabilitat, entre d’altres.