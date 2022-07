El Fons Monetari Internacional (FMI) ha reduït aquest dimarts en 8 dècimes la seva previsió de creixement de l’economia espanyola per a aquest any, que ara col·loca en el 4%, i en 1,3 punts la del 2023, que considera que serà del 2%, en tots dos casos per sobre de la mitjana de la zona euro.

