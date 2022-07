Els estats de la Unió Europea han arribat finalment a un acord per reduir la demanda de gas en un 15% entre el pròxim 1 d'agost i el març de 2023 i fer front així a l'amenaça de talls de subministrament per part de Rússia. Aquest dimarts, els ministres d'energia de la UE han decidit que la mesura serà voluntària i que, malgrat contemplar un estat d'alerta que faria obligatòria la reducció, contempla excepcions. En un comunicat, el Consell de la UE ha especificat que l'exempció es podrà aplicar als països que no estiguin interconnectats amb altres membres i a aquells estats "altament dependents" del gas. L'acord també contempla excepcions en països amb alta capacitat de regasificació i exportació de gas, com seria el cas d'Espanya.

L'acord assolit aquest dimarts pels diferents estats de la UE deixa clar que la reducció del 15% serà voluntària, tal com va suggerir inicialment la Comissió Europea. "La proposta té com a objectiu estalviar de cara a l'hivern per tal de preparar-nos per a possibles disrupcions en el subministrament de gas per part de Rússia, que contínuament utilitza els recursos energètics com una arma", assenyalen els 27.

No obstant això, el text manté la porta oberta a declarar obligatòria la rebaixa –activant el que denomina 'alerta a la Unió'- en cas que detecti "riscos substancials d'escassetat de gas" o bé "una demanda de gas excepcionalment elevada". Perquè aquesta reducció passi a ser obligatòria, cal que ho sol·liciti la Comissió Europea o almenys cinc estats membres i, posteriorment, aprovar-ho per majoria qualificada. Això vol dir que, per aplicar l'obligatorietat, caldrà el vot favorable d'un mínim de 15 països i que representin almenys el 65% del conjunt de la població de la UE.

En cas que la reducció fos obligatòria, però, els estats han acordat certes exempcions per evitar disrupcions econòmiques. Els primers que es podran acollir a l'excepció seran els països que no estan interconnectats amb altres estats membres a través de gasoductes, ja que el seu estalvi no podria beneficiar directament altres indrets. Seria el cas d'illes com Malta o estats com Irlanda. També en queden exempts els estats que no estan sincronitzats amb el sistema europeu d'electricitat i que són "altament dependents" del gas com a font per a produir electricitat.

Per altra banda, els 27 també eximeixen de l'obligatorietat de la reducció els estats amb interconnexions "limitades" però que tinguin capacitat per exportar part del seu consum domèstic a altres països de la UE, unes condicions que Espanya compleix.

Els darrers supòsits que contempla el Consell és que l'obligatorietat de reduir el consum no serà aplicable en aquells països que superin els objectius referents a les reserves de gas –de com a mínim el 80% abans del pròxim l'1 de novembre-, en aquells on el gas sigui una font energètica "indispensable" per les indústries crítiques i en aquells on el consum de gas s'hagi incrementat almenys un 8% durant l'any 2021 en comparació amb la mitjana dels cinc exercicis anteriors.

Els consumidors, protegits

El mateix comunicat del Consell subratlla que es prioritzaran mesures que no afectin els consumidors protegits, les famílies i els serveis essencials per al funcionament de l'activitat diària, com ara activitats vinculades al sector de la salut o en defensa.

En aquest sentit, els estats aposten per impulsar mesures centrades a impulsar la transició energètica, la compra conjunta d'energia i en llençar campanyes de conscienciació per animar la població que redueixi el seu consum.

En paral·lel, els països hauran d'actualitzar els seus plans nacionals d'emergència per fer front a una possible reducció de la demanda i informar regularment a la Comissió dels seus avenços. En relació amb aquest darrer punt, l'executiu europeu insisteix que la mesura és "extraordinària" i "limitada en el temps". No obstant això, matisa que es guarda el dret a revisar l'extensió de la mesura més enllà del març del 2023 si finalment ho considera oportú.