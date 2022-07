El Banc Central Europeu (BCE) ha alertat que els riscos climàtics poden contagiar-se ràpidament i perjudicar tant empreses com bancs, un fet que provocaria un «impacte abrupte» en els preus i generaria la fallida d’empreses, segons un informe publicat ahir per l’entitat amb la Junta Europea de Risc Sistèmic (ESRB, per les seves sigles en anglès).

L’informe, fet públic per l’organisme, assenyala que els riscos de la transició energètica poden magnificar-se pels vincles econòmics i financers entre les entitats financeres i les empreses, i assenyala que una transició energètica «desordenada» –marcada per una pujada de preu del carbó- reduiria els guanys de les assegurades i els fons d’inversió entre un 3% i un 25%. El Banc Central Europeu assegura que la dinàmica del mercat pot «magnificar l’impacte financer dels riscos físics». En concret, l’organisme internacional apunta que esdeveniments climàtics extrems com inundacions, sequeres o incendis poden provocar desajustos al mercat i que es venguin productes exposats a riscos financers a preus extremadament reduïts. El BCE afirma que, primer, els episodis climàtics inesperats tindran un impacte en els preus de mercat, fet que afectarà les carteres dels fons d’inversió, fons de pensions i companyies d’assegurances. En segon lloc, alerta el regulador, l’ajustament de preus pot causar la fallida d’empreses, a conseqüència de les pèrdues dels bancs altament exposats a certs sectors En un escenari de transició ordenada i de política de zero emissions en l’horitzó de l’any 2050, en canvi, les probabilitats de fallida de les empreses poden caure del 13% al 20%. Per abordar els riscos financers del canvi climàtic, el Banc Central Europeu recomana als països de la zona euro que mantinguin i executin polítiques «macroprudencials» com ara, limitar la concentració.