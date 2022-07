Els sindicats USO i Sitcpla convoquen els tripulants de cabina de Ryanair cinc mesos més d'aturades. La vaga s'allargarà de dilluns a dijous del 8 d'agost al 7 de gener del 2023. La convocatòria arriba després de 18 jornades de mobilització entre el juny i el juliol, en protesta per la suspensió de les negociacions amb els dos sindicats pel primer conveni de la companyia i també per reclamar que s'apliqui a la plantilla la legislació espanyola. La mobilització ha provocat la cancel·lació de més de 200 vols i més de 1.000 retards a les deu bases que la companyia irlandesa té a l'Estat.

Els sindicats han denunciat que l'empresa no s'ha assegut a negociar amb ells tot i les aturades i, en canvi, han acomiadat 11 treballadors «per secundar la vaga», cinc dels quals a Barcelona. «Ryanair no ha mostrat el més mínim apropament amb els sindicats», ha lamentat USO. El conflicte laboral entre Ryanair i els sindicats USO i Sictpla va esclatar en el moment en què es va deixar de negociar el conveni, en unes converses que s'havien reprès d'anys de litigis als jutjats. En paral·lel, la companyia aèria de baix cost va negociar un acord amb CCOO, amb condicions que s'aplicarien anticipadament als afiliats dels sindicats. A més, també ha pactat un acord amb el sindicat de pilots Sepla.

L'anunci ha coincidit amb la penúltima jornada d'aturades de 24 hores convocada per aquest mes de juliol, que ha començat amb sis cancel·lacions i 10 retards a l'aeroport del Prat. La mobilització ha tornat a afectar especialment l'aeròdrom barceloní i ha obligat a suspendre trajectes d'anada i tornada entre Barcelona, Londres, Milà i Brussel·les. A l'aeroport de Girona no s'ha registrat cap vol amb retard, de moment. En total, la vaga ha causat nou cancel·lacions i 42 retards a les deu bases aèries espanyoles on opera Ryanair.

Els sindicats fan una crida a les administracions perquè intervinguin en el conflicte i obliguin Ryanair a complir la llei estatal i s'assegui a negociar el conveni col·lectiu. En aquest sentit, recorden que la companyia irlandesa no ha apujat els sous als nivells previs a la pandèmia i no compleix la legislació espanyola en matèria de vacances, festius i descansos. Alhora, reclamen que s'elimini la política de subcontractació sota la normativa irlandesa i es readmetin els treballadors acomiadats.