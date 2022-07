El Fons Monetari Internacional (FMI) va reduir ahir, en vuit dècimes, la seva previsió de creixement de l’economia espanyola per enguany, que ara col·loca en el 4%, i en 1,3 punts la de 2023, que considera que serà del 2%, en tots dos casos per sobre de la mitjana de la zona euro. Espanya continuarà sent la primera de les grans economies de l’euro pel que fa al creixement, encara que la seva revisió a la baixa és la més elevada després de la d’Alemanya. I a més suposarà que no recuperarà el nivell de PIB precovid fins a 2024, en comptes de l’any que ve. També creixerà més que la mitjana dels països de la zona euro, que se situa en el 2,6% enguany i l’1,2% el que ve, segons les estimacions.

Espanya s’estava recuperant, amb un creixement del 5,1% el 2021, després de la caiguda del 10,8% que el PIB espanyol va experimetar el 2020 per la pandèmia, entre les pitjors dels països desenvolupats. Però després que el conflicte bèl·lic a Ucraïna s’hagi dilatat, les perspectives per a les economies europees han estat «més negatives de l’esperat», a causa dels alts preus de l’energia, a un consum més feble i a una activitat industrial lenta davant les persistents disrupcions de la cadena de subministrament i les pujades dels costos de producció, apunta l’FMI. Espanya es veu així afectada per l’evolució dels seus principals socis comercials, molts dels quals estan sofrint les conseqüències del conflicte d’una manera més pronunciada, per la seva major dependència del gas rus. L’organisme va revisar, aquest dimarts, a la baixa les previsions de creixement per a dos de les principals economies europees -Alemanya i França-, que són precisament els principals socis comercials d’Espanya.