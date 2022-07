Empresa i Treball va informar ahir que unes 20.000 persones treballadores en actiu a la Catalunya central, aproximadament el doble que l’any passat, es beneficiaran de formació contínua mitjançant els programes impulsats i subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC).

El Departament ha ampliat el pressupost i el nombre de programes. En concret, els 42 milions pressupostats inicialment per enguany per tot Catalunya han arribat ja als 65 milions per la suma d’una partida de 23 milions associada als programes per a la requalificació de persones treballadores en actiu finançats amb fons REACT-EU. Aquesta ampliació pressupostària ha fet créixer fins a 250.000 la previsió de persones treballadores ocupades que enguany podran millorar la seva formació a tot Catalunya.

L’oferta es veu enriquida enguany amb els programes REACT-UE, basats en tres pilars: digitalització, economia verda, atenció a les persones i resiliència de l’economia.

Acordat en el marc de la concertació social entre Generalitat i agents socials, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya complementa els cursos programats per les empreses, i facilita també l’obtenció de les habilitacions professionals necessàries en cada entorn productiu.

Segons recorden fonts del Departament, el Consorci «impulsa la seva oferta formativa amb la complicitat dels representants de cada sector, mitjançant metodologies participatives en el disseny de les accions, i amb l’actualització permanent del Catàleg d’Especialitats», una eina que «recull les necessitats formatives de les persones treballadores i de les empreses de tots els sectors productius de Catalunya».

Ahir van mantenir una reunió a l’Ajuntament de Manresa el Secretari de Treball, Enric Vinaixa i Bonet, i la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret, amb l’alcalde de la capital del Bages, Marc Aloy i Guàrdia, en què es va abordar l’increment de places per a la formació contínua al territori. Els responsables del Departament i l’alcalde van analitzar també les possibilitats d’establir col·laboracions al voltant del projecte de la Fàbrica Nova, el futur pol de concentració tecnològica en el marc d’un districte de formació professional i universitària.