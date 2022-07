La Cambra de Comerç de Barcelona preveu que l’economia catalana creixi un 4% el 2022, vuit dècimes menys del previst en l’última estimació. De cara el 2023, la Cambra retalla un punt les previsions de creixement, d’un 3,6% a un 2,6%. Amb això, l’entitat empresarial manté que la recuperació del nivell de PIB previ a la pandèmia no es farà fins a l’any vinent. Tot i la desacceleració de l’activitat, la Cambra no preveu que l’economia catalana entri en un context d’estanflació en els trimestres vinents. L’entitat també avisa que un tall sobtat en el subministrament de gas rus obligaria a una revisió a la baixa de les previsions, i augmentaria la possibilitat que l’economia catalana entri en un context de recessió.

La Cambra va presentar ahir l’informe de conjuntura catalana del segon trimestre de 2022, que indica que la creació d’ocupació, les exportacions i la recuperació del turisme estranger han estat i es mantindran com les principals palanques de creixement el 2022. En aquest sentit, les dades apunten que l’ocupació a Catalunya es troba «en màxims històrics», a la vegada que la taxa de temporalitat continua reduint-se. El mes de juny, el creixement de les afiliacions ha sigut un 4,4% superior a la del mateix any de l’any anterior, i els contractes temporals s’han reduït al 54%, respecte del 87% del juny del 2021.

La Cambra veu «clau» aquest dinamisme laboral per entendre l’augment «moderat» del consum de les llars, que durant el segon trimestre de 2022 s’ha situat un 13% per sobre que en el mateix període del 2021. Quant el turisme, l’afluència de visitants estrangers ha seguit una evolució «positiva», tot i que encara es situa un 22,4% per sota dels nivells del 2019.

Al seu torn, les exportacions catalanes també es mantenen en xifres rècord i, en paraules del responsable del centre d’estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira, «van com un tir», amb un increment del 16,9% respecte a l’any anterior. Malgrat això, l’encariment de les importacions deteriora la balança comercial.

La presidenta de la Cambra, Mónica Roca, va assenyalar que l’enquistament de la inflació és «la principal amenaça» a la qual s’enfronta l’economia catalana. Això no obstant, l’informe de conjuntura apunta una sèrie de factors que «allunyen aquest perill»: la pujada dels tipus d’interès, la cotització a la baixa de les principals matèries (blat, coure, alumini, etc.), i l’increment «poc destacable» dels salaris, que han registrat un creixement del 2,6% fins al juny, fet que està evitant «pressionar l’alça de la inflació».

Sobre l’increment dels salaris, el responsable del centre d’estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira, va advertir que «no són els responsables de cap enquistament de la inflació» perquè el seu augment és «molt moderat».