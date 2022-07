Catalunya rebrà 3.100 milions d’euros addicionals gràcies a l’increment del finançament que rebran les comunitats autònomes el 2023, anunciat ahir al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). Encara que al principi el conseller d’Economia, Jaume Giró, havia calculat que l’increment de fons per a Catalunya seria de 2.240 milions d’euros, finalment el seu departament va elevar aquesta xifra fins a 3.100 milions d’euros.

En total, Catalunya rebrà 26.560 milions d’euros, cosa que inclou els avançaments corresponents al 2023, les liquidacions dels pressupostos del 2021, el 0,3% de marge de dèficit i altres ingressos addicionals, com els Mossos d’Esquadra.

Jaume Giró va comentar, en declaracions als periodistes, el resultat de la reunió i va recordar que la Generalitat de Catalunya havia demanat més recursos. Va explicar que en la reunió del CPFF es van anunciar ingressos addicionals, per sobre dels que va haver-hi l’any passat, per poder fer front al pressupost en un moment «molt difícil, en el qual la inflació és el gran problema econòmic de Catalunya i de tot Europa». Aquests fons addicionals, va afegir, poden ajudar a afrontar la despesa que hi haurà tant en el terreny social com en els àmbits de salut pública i educació, principalment. El conseller va voler recordar que el 2024 s’acaba la suspensió de les regles fiscals i això significa que, a partir d’aquest any i del 2025, l’administració haurà de ser «molt estricta a mantenir un superàvit en els comptes públics de la Generalitat». Això suposa, va explicar, que la despesa dels pressupostos del 2023 serà «obligació de tothom que sigui despesa no estructural, perquè si és estructural és quan a partir del 24 i del 25 poden venir els problemes de possibles retallades», si ara no se sap invertir adequadament aquests diners. Giró també va recordar que va demanar a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, el maig, que ja que hi ha un nou impost de residus a Espanya, la Generalitat pogués gestionar-lo a Catalunya.