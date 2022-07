Catalunya té 463 cotxes per cada mil habitants, segons dades publicades ahir per Eurostat amb registres de 2020. Catalunya registra la dada més baixa de l’estat espanyol i es col·loca per sota de la mitjana de la Unió Europea de 530 vehicles per cada mil habitants (0,53 cotxes per ciutadà). L’índex més elevat a Espanya es troba a les Illes Balears, amb 601 cotxes per cada mil habitants. A la UE, les dades més altes corresponen a les províncies del nord d’Itàlia de Valle d’Aosta (1.787 automòbils per cada mil habitants), la Província Autònoma de Trento (1.285) i la Província Autònoma de Bolzano (871). A continuació apareixen la província holandesa de Flevoland (857) i les illes Åland, a Finlàndia (840).

Per contra, els índexs més baixos es troben en dos territoris francesos d’ultramar i tres províncies gregues. En concret són l’illa francesa Mayotte, situada a l’oceà índic, amb 72 cotxes per cada mil habitants; el Peloponès grec (186), la Guinea Francesa (209), Grècia Central (238) i les illes gregues de l’Egeu del nord (261). Eurostat destaca que els estats membres de l’est registren les dades més baixes, mentre que els de l’oest anoten dades elevades, tot i que amb diferències regionals. L’oficina d’estadística europea argumenta que les dades estan lligades a la situació econòmica de cada regió, però també existeixen altres condicionants. A la regió més motoritzada de la UE, Valle d’Aosta, l’Eurostat sosté que l’alt nombre de cotxes es deu a una taxa impositiva més baixa en comparació amb altres zones. En el cas de la regió holandesa de Flevoland, la quarta amb un major índex de motorització, es tractaria de la seva situació geogràfica i la seva connexió amb una gran ciutat.