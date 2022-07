PSOE i Unides Podem ja han registrat al Congrés dels Diputats la proposició de llei per crear dos nous impostos per a les grans empreses energètiques i per a les entitats bancàries. En concret, els dos partits del Govern proposen gravar en un 1,2% les vendes de les energètiques que tinguin una facturació superior als 1.000 milions d’euros i en un 4,8%, les comissions i interessos nets dels bancs. Socialistes i morats confien a recaptar 7.000 milions d’euros els pròxims 2 anys.

Després de l’anunci de Pedro Sánchez en el debat de l’estat de la nació, PSOE i Unides Podem ja han posat sobre el paper la seva proposta per gravar dos dels sectors econòmics que més beneficis han obtingut els últims anys. A través d’una proposició de llei que es debatrà al Congrés, previsiblement, al setembre i haurà d’estar aprovada abans de finals d’any, les dues formacions volen crear dos nous impostos «extraordinaris i temporals» que estiguin en vigor el 2023 i el 2024. La norma pretén gravar a les principals empreses elèctriques, gasístiques i petroleres amb un 1,2% l’import net de la xifra de negoci –sobre la xifra de venda de béns i prestacions–, sempre que tinguin una facturació superior als 1.000 milions d’euros. També n’estaran excloses aquelles entitats amb una part energètica residual i que suposi menys d’un 50% de la seva facturació. L’impost, si s’aprova la norma abans que s’acabi l’any, serà exigible a partir de l’1 de gener del 2023, sobre la xifra del 2022, (i l’1 de gener del 2024, sobre la xifra del 2023) i haurà de ser abonada l’1 de setembre de cada any, tot i que hi haurà un pagament a compte al febrer del 50%. En el cas de les entitats bancàries, el gravamen afectarà aquelles que tinguin un sumatori d’interessos i comissions cobrades als clients que superin els 800 milions d’euros. Serà d’un 4,8% sobre la suma d’interessos nets i comissions netes. Protecció per al ciutadà Socialistes i morats han inclòs en la norma la prohibició expressa que les empreses puguin traslladar el cost d’aquests impostos als clients.