Endesa incrementa un 10,1% el benefici net en els primers sis mesos del 2022, marcats per la inestabilitat geopolítica per l’esclat de la guerra d’Ucraïna i per l’alça dels preus de l’energia, especialment del gas. L’empresa energètica ha guanyat 916 milions d’euros entre gener i juny, en part gràcies a la venda del 51% del negoci de mobilitat elèctrica a la matriu italiana, Enel. Sense aquests beneficis «extraordinaris», els guanys del grup haurien caigut un 12%, informa la companyia. En aquests sis mesos, Endesa ha ingressat 14.841 milions d’euros, un 64,6% més que el mateix període de l’any passat. Les despeses, però, també han pujat amb 13.535 milions d’euros gastats en costos d’explotació (+70,5%).

Entre gener i juny del 2022, l’empresa ha notat un considerable augment dels clients liberalitzats, en un moment en què el mercat regulat ha estat marcat per fortes pujades. En total, Endesa ha tancat el mes de juny amb 10,5 milions de clients a l’Estat, un 3% més que a mitjans de l’any passat. També Iberdrola va presentar ahir resultats. L’energètica ha guanyat 2.075 milions d’euros al primer semestre del 2022, el que suposa un 35,5% més que ara fa un any. En plena escalada dels preus de l’electricitat, la companyia també ha incrementat més d’un 30% la seva facturació, que va sumar 24.430 milions entre gener i juny, tal i com va detallar l’empresa ahir a la CNMV. Per la seva banda, Enagás ha guanyat 215,5 milions d’euros el primer semestre de 2022, el que suposa un 1,1% més que fa un any. Segons ha comunicat la distribuïdora de gas a CNMV, els seus ingressos s’han reduït un 0,5% fins a sumar 478,2 milions. Pel que fa a l’Ebitda, cau també un 13,1% i es queda en 392 milions entre gener i juny. «Els esdeveniments del primer semestre de l’any, reafirmen Enagás com a actor clau per a la seguretat de subministrament i la descarbonització a Europa», apunta l’empresa en el capítol de conclusions.