El nou consell de savis econòmic de la Generalitat ja està oficialment en marxa. El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha estrenat formalment aquest dijous el Consell Asessor en Política Econòmica del seu departament, un organisme que està ideat per orientar les decisions econòmiques del govern català. L’objectiu, segons el mateix conseller, és que Catalunya sigui el 2030 «un país europeu plenament competitiu, socialment cohesionat i econòmicament de progrés», tot i que de moment els esforços se centraran a abordar els problemes associats a una inflació disparada, la fiscalitat catalana i, en general, les «incerteses que venen de cara al setembre i l’octubre».

Sobre això s’ha parlat precisament en la primera reunió, una trobada que ha servit també per designar el president d’aquest nou consell, l’economista Guillem López Casasnovas.

Doctor per la Universitat de York, professor a la Universitat Pompeu Fabra i amb experiència en el consell de govern del Banc d’Espanya, «reuneix l’experiència, el coneixement, el rigor i la bonhomia per portar a terme la coordinació d’aquest consell», ha justificat Giró. «És un privilegi estar en un grup on tens el sentiment de ser el menys llest: sempre hi ha coses a aprendre», ha correspost López Casasnovas. «No és la primera vegada que estic en un consell, però ara em vull centrar en aquest, que és prou important, donats els reptes que tenim», ha afegit.

Abordaran aquest repte, al costat d’ell, onze economistes més que sumen en els seus currículums graus o doctorats en universitats com el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton, New York o York; recorregut laboral a Yale, Chicago, la Pompeu Fabra o la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i experiència tant assessorant el Banc Central Europeu com investigant per al National Bureau of Economic Research dels Estats Units.

Són Núria Bosch, Antoni Duran-Sindreu, Jan Eeckhout, Àngels Fitó, Jordi Galí, Teresa Garcia-Milà, Guillem López Casasnovas, Gerard Padró, Mar Reguant, Genís Roca, Anna Schlegel i Jaume Ventura. Tots experts tant en fiscalitat, com en macroeconomia, temes de competència, política monetària, el mercat energètic i l’economia tecnològica i digital.

Millorar l’acció de Govern

Són, en paraules de Giró, «persones que saben molt» i que els poden «donar pistes» de cap on «millorar l’acció del país d’aquí al 2030». I fer-ho, sobretot, «en un moment on el Govern de Catalunya té molts plans i l’obligació de fer front a les incerteses que venen de cara al setembre i l’octubre».

La intenció és que el seu departament mantingui reunions bilaterals amb membres del consell en funció de les necessitats i es programin, en paral·lel, trobades plenàries cada tres mesos.