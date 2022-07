El govern espanyol ha anunciat aquest divendres que preveu invertir 1.050 milions d'euros durant els pròxims set anys en actuacions de millora a l'AP-7 i l'AP-2, vies que són titularitat estatal i que d'aquí poc farà un any que van aixecar els peatges. En una compareixença a la seu del govern a Catalunya, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha detallat que el conjunt d'obres programades permetran als usuaris estalviar 750 milions d'euros i 6,3 milions d'hores d'espera en cues cada any. Les actuacions suposaran l'obertura de 42 processos de licitació sobre un total de 224 quilòmetres i se centraran en la millora i construcció d'enllaços, així com l'augment de la capacitat de les vies.

El programa es divideix en quatre eixos. Per una banda, la millora dels enllaços existents, unes actuacions amb una inversió prevista de 52,6 milions d'euros, i per l'altra, la construcció de nous enllaços, amb una despesa estimada de 75,9 milions d'euros. La partida més important, però, és per a actuacions de millora de la funcionalitat i la capacitat de les vies, amb 687 milions d'euros. Finalment, el govern espanyol preveu actuacions complementàries per 233,7 milions d'euros, una partida que inclourà inversions a altres vies més enllà de l'AP-7 i l'AP-2, però que també es veuen afectades de forma indirecta pel seu trànsit.

El pla presentat aquest divendres té com a objectiu millorar el funcionament general de les dues autopistes, que actualment es troben "al límit" de la seva capacitat, segons ha reconegut el secretari general d'Infraestructures del Ministeri, Xavier Flores. Segons les dades facilitades per l'executiu, el trànsit de vehicles a l'AP-2 des que van desaparèixer els peatges s'ha duplicat, mentre que el de camions s'ha triplicat. En el cas de l'AP-7, el volum de vehicles s'ha incrementat un 40% i el de camions un 80%.

"El que volem és transformar l'AP-7 i l'AP-2 per fer-les més resilients i més segures", ha indicat Flores. "No pot ser que quan tinguem un accident i fins i tot una punxada d'un camió, que se'ns aturi tot i que les cues arribin fins al nus de la trinitat; hem de tenir una via capaç d'absorbir aquestes incidències", ha afegit.

En aquest sentit, Flores ha detallat que el pla no preveu la construcció d'autovies paral·leles a les autopistes. La prioritat és, segons el govern espanyol, "aprofitar al màxim la infraestructura ja existent".

Aposta per la sostenibilitat

Durant la presentació del programa, la ministra Sánchez ha remarcat que les actuacions, en cap cas, pretenen incentivar l'ús dels vehicles privats i entrar en contradicció amb els objectius climàtics. "L'aposta pel ferrocarril és clara, i també volem descarbonitzar i reduir les emissions", ha destacat. "El que volem és que les formes de desplaçar-nos siguin més respectuoses amb el medi ambient", ha afegit.

De fet, la ministra de Transports ha lamentat que hi hagi gent interessada a utilitzar aquest tema per "alimentar el fals debat entre la inversió i la sostenibilitat ambiental". "Quan parlem d'augmentar la capacitat no volem introduir més demanda, sinó d'adaptar la infraestructura a la situació actual i a les estimacions més realistes que tenim sobre el futur", ha defensat.