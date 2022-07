La inflació arriba al juliol al 10,8%,cosa que assoleix un nou rècord des del setembre del 1984, després de reduir-se l’índex de preus de consum en dues dècimes respecte al mes anterior, segons l’indicador avançat de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Al juny va arribar al pic amb una taxa anual del 10,2%, el nivell més elevat en 37 anys, que va desencadenar totes les alarmes i va precipitar un nou pla de mesures del Govern, que va incloure un impost temporal per als beneficis extraordinaris de bancs i companyies energètiques.

Malgrat el descens dels preus dels carburants, l’IPC s’ha tornat a disparar pels aliments i begudes no alcohòliques i el preu de l’electricitat, així com per l’evolució del vestit i el calçat.

Després de començar en l’energia, l’escalada del nivell general de preus s’ha traslladat al conjunt de l’economia, tal com indica la inflació subjacent, que exclou els preus de l’energia i els dels aliments no elaborats i que al juliol ha escalat fins al 6,1%, des del 5,5% del mes anterior, cosa que el situa en el nivell del gener del 1993. Al juny l’increment es va centrar en la cistella de la compra i productes bàsics com les fruites o les verdures.

Aquesta evolució, que ha disparat els preus al conjunt de la zona de l’euro fins al 8,6%, el nivell més alt en 20 anys, ha precipitat els augments del preu dels diners per part del Banc Central Europeu (BCE). L’increment, que inicialment estava previst que fos de 0,25 punts al juny, va ser al final de 0,50 punts, la primera pujada en 11 anys i la de més import d’una sola vegada en 22 anys.

A més, l’autoritat monetària de la zona de l’euro va acordar complementar aquesta pujada dels tipus d’interès amb un mecanisme de compra de deute dels països de l’àrea que es vegin perjudicats per un augment de la prima de risc.