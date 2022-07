El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, va presentar ahir els ajuts concedits a la indústria agroalimentària, adreçats a la transformació i comercialització d’aliments i a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments. Així, el Departament d’Acció Climàtica ha resolt destinar 5,5 milions d’euros a les empreses agroalimentàries de les comarques centrals que han beneficiat un total de 32 sol·licitants i permetran executar unes inversions pressupostades en prop de 34,3 milions d’euros. D’aquests beneficiaris, 8 són de la comarca del Bages, 1 del Berguedà, 2 del Moianès i 21 d’Osona.

Aquest ajut s’insereix dins l’ordre aprovada pel Departament d’Acció Climàtica d’un total de 27 milions d’euros, que ha beneficiat 122 indústries agroalimentàries de tot Catalunya. La xifra percebuda per la indústria de la Catalunya central representa el 20,5% del total de l’ajut. Les comarques centrals se situen així, pel que fa a l’import rebut d’aquests ajuts, darrere de Lleida, que n’ha rebut el 28,7%, i de Girona, que n’ha rebut un 23,3%, i per davant de Tarragona i les Terres de l’Ebre, beneficiàries del 14,5%, i de Barcelona, que n’ha percebut el 12,9%.

Entre les empreses que han rebut subvenció, hi ha Productes Lactis Masachs, de Sallent, que ha invertit 1.624.087 d’euros en la redistribució i ampliació dels espais on s’elaboren els productes. Les millores també serviran per dur a terme l’aïllament tèrmic de l’espai. Aquest projecte rebrà una subvenció de 500.000 euros. Casa Mas de Castellterçol ha invertit 3.235.134 euros per a la modernització de la línia de producció d’ensalada russa.Per dur-lo a terme, ha comptat amb un ajut de 500.000 euros.