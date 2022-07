L’economia dels Estats Units es va contreure un 0,2% el segon trimestre de l’any i encadena així dos trimestres de caigudes del PIB, a conseqüència de la crisi global derivada de la guerra d’Ucraïna i de la desbocada inflació. La dada publicada per l’Oficina d’Estadístiques Laborals (BEA) confirma un segon descens consecutiu, que tradicionalment es considera una recessió tècnica. Un diagnòstic que, no obstant això, no comparteix el Govern estatunidenc, que no creu que el país es trobi en un escenari de recessió donada la robustesa de la seva economia. La dada del segon trimestre de 2022, el primer de les tres estimacions que fa l’Executiu, arriba després que el primer trimestre l’economia es contragués el 0,4%. Segons l’informe publicat ahir per la BEA, que calcula un ritme anual de caiguda del 0,9%, com a factors d’aquesta reculada estan l’alta inflació, els problemes en la cadena de subministraments i l’augment de les taxes d’interès.