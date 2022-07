El jutjat número 8 de la sala social de Barcelona ha dictat la primera sentència que reconeix la mort d’un treballador del metro per exposició a l’amiant. El magistrat considera provat que l’empresa municipal va actuar amb negligència i no va avaluar correctament els riscos del lloc de treball del difunt, cosa que va derivar en una falta de mesures preventives, que van comportar un càncer molt agressiu i que va acabar causant-li la mort el 2008. La sentència, guanyada pel bufet d’advocats Col·lecitu Ronda, permetrà a la viuda veure incrementada la seva pensió a l’acreditar-se que la mort del seu marit va ser per malaltia professional. I obre la porta a noves demandes per danys i perjudicis i falta de seguretat que, en futures instàncies, podrien acabar derivant en responsabilitats penals per a TMB, tal com ja va passar al Metro de Madrid.

«Aquesta sentència demostra que gran part de la plantilla ha estat exposada a l’amiant», ha declarat la presidenta del comitè d’empresa del Metro de Barcelona, Amada Álvarez. «És una sentència històrica», ha qualificat l’advocat del Col·lectiu Ronda Àlex Tisminetzky. La sentència del jutjat número 8 de la sala social és la primera d’una sèrie de sis demandes més interposades per extreballadors o familiars i gestionades per Ronda. Quatre per familiars de morts i dues més per exempleats amb incapacitats greus. Tots exposats a l’amiant.

La víctima va treballar entre els anys 1989 i fins el 2008 com a auxiliar tècnic d’instal·lacions elèctriques, és a dir, es dedicava a anar pels túnels fent tasques de manteniment i reparant avaries. Una tasca que TMB no va reconèixer com a vulnerable a l’amiant i per això no la va dotar de les proteccions ni de les revisions mèdiques pertinents per controlar-ne l’exposició.

Precedents a Madrid

Una setmana abans de notificar-se aquesta sentència pionera a Barcelona, la direcció del Metro de Madrid, els sindicats més representatius entre la plantilla i familiars afectats van firmar un acord per indemnitzar els afectats per l’amiant. Així, l’empresa ha disposat un fons de 7,4 milions d’euros per pagar indemnitzacions, mentre els afectats renuncien a futures accions penals, civils i laborals derivades dels fets investigats. El pacte arriba després de més de dos anys de negociacions i després d’iniciar la fiscalia, el 2018, diligències penals contra la direcció.