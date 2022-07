L’Incasòl i l’empresa Inversiones Económicas Holding Grupo MTA, SL han signat el contracte de compravenda de la parcel·la 2.1.A dels Plans de la Sala de Sallent. La parcel·la té una extensió de 13.014,08 m2 i s’ha venut per un milió d’euros. L’h+olding, especialitzat en el tractament d’aigües, té la intenció d’utilitzar aquest nou solar per créixer i ampliar la seva activitat. Després de la compra, l’empresa preveu fer una inversió de quatre milions d’euros en desenvolupar la parcel·la, i calcula que, un cop hi arrenquin la seva activitat, generarà una cinquantena de nous llocs de treball.

El sector els Plans de la Sala, recorda l’Incasòl, ha esdevingut «un sector altament atractiu per a les empreses», sobretot per la seva bona connexió viària amb l’Eix del Llobregat i l’Eix Transversal. El polígon acull el centre de logística Logis Bages, un equipament de nou hectàrees i una única nau de 53.000 metres quadrats, que és propietat de Cimalsa.