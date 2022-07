La nova figura del Gestor Energètic a les empreses

N o crec que sigui massa agosarat si dic que aquesta és una nova figura o un nou perfil professional del que hauran de comptar en breu moltes empreses. Aquesta necessitat es manifestarà, de fet ja s’està manifestant, a les empreses més grans i si anem com anem, i sembla que la situació de les fonts d’energia no millorarà pas, ho farà en la major part de les petites i mitjanes, ja sigui amb una dedicació a temps parcial o total. Així s´han consolidat anteriorment en les empreses altres figures professionals com poden ser el tècnic de qualitat, el de medi ambient o el de prevenció de riscos laborals. Ara tocarà el torn del Gestor Energètic. No hi ha dubte que el tractament de l’energia és un nou i seriós repte, un més a afegir als molts que ja han de superar les empreses. L’ICAEN (Institut Català de l’Energia) defineix al Gestor Energètic com la persona encarregada de les tasques relacionades amb el subministrament i el consum energètic d’una organització i especialment de realitzar accions per fomentar l’ús eficient i l’estalvi d’energia per ajustar el consum i també d’intentar cobrir-lo amb energies renovables o més netes. L’objectiu d’aquesta figura és establir un sistema de gestió energètica fiable, que millori la competitivitat de l’empresa i de retruc la del teixit industrial, i que minimitzi les externalitats ambientals associades al consum d’energia. Les empreses menys intensives en consum energètic o PIMES difícilment podran costejar-se un gestor energètic exclusiu i segurament tampoc serà necessari, és per això que aquesta figura també podria ser externa o compartida entre empreses o grups empresarials. Al preu al que estan les energies actualment disponibles les empreses estan obligades, per la necessitat, a fer un control i una anàlisi exhaustiva de la seva gestió energètica, només amb això ja poden estalviar-se importants quantitats de diners o evitar gastar-ne més del compte, tot depèn de com es miri. Ahir precisament informaven al telenotícies que la restauració té dificultats per aconseguir glaçons, i la raó és que les fabriques de glaçons han hagut de baixar la seva producció donades les condicions actuals de despeses energètiques que suposa la seva producció. No els hi resulta rentable la seva fabricació tal i com tenien configurat el sistema productiu fins el moment. Caldrà fer canvis si es vol donar continuïtat al negoci. Tots coneixem casos d’empreses del nostre entorn que han dut a terme canvis organitzatius fins no fa gaire impensables i treballen principalment els caps de setmana i a les nits pels costos de l’electricitat o bé que inicien la seva jornada a les 10h del mati o la finalitzen a les 17 h vinculat amb la incidència de la llum solar. Totes aquestes noves necessitats organitzatives venen donades o imposades per la tipologia de contractes de subministrament energètic de que es disposa, o segons quines instal·lacions eficients i/o renovables s’han pogut anar instal·lant. L’altre aspecte que voldria comentar és l’existència de la norma ISO 50.001, fins ara desconeguda per molts i que se li preveu un ascens notable de la seva popularitat i implantació entre les empreses, semblant a les que han experimentat les seves precedents com la norma ISO 14.001 sobre la gestió mediambiental o més recentment la norma ISO 45.001 sobre els sistemes de Prevenció de Riscos Laborals. La ISO 50.001 és una norma per a la gestió de l’energia a nivell d’empresa. La seva implantació ajuda les organitzacions a treballar amb una política energètica i a gestionar adequadament els aspectes energètics derivats de la seva activitat, com són els serveis, les instal·lacions, els productes, etc., el que es tradueix en un estalvi real i quantificable del cost energètic a les organitzacions. La ISO 50.001 proporciona les eines necessàries per identificar les activitats que consumeixen més energia i que suposen una «fuita energètica i econòmica». Un cop identificades, les organitzacions activen un pla de mesures per minimitzar els consums energètics de les pròpies instal·lacions i sistemes de forma integrada, maximitzant alhora l’eficiència energètica de les mateixes. Això contribueix a un ús de l’energia eficient i més sostenible, i atorga la màxima confiança en el sistema de gestió emprat per l’empresa implicant des dels directius i els mateixos treballadors a clients, proveïdors, institucions i inversors. La norma pot ser implantada a qualsevol organització que tingui una despesa energètica significativa, i malauradament aquest llindar és cada cop més fàcilment assumible. La norma ISO 50.001 pot ser integrable amb les altres normes o sistemes de qualitat, medi ambient o prevenció de riscos laborals, estalviant així part de la feina. Sigui doncs aplicant la norma ISO 50.001 o no, la gestió energètica cal fer-la, la seva influència al compte de resultats d’una empresa ha passat a ser ja molt significativa, i per fer-ho cal ser un professional format i especialitzat en aquest àmbit, doncs no serà senzill del tot i a més està en constants canvis i evolucions. L’enginyera o enginyer amb una formació adaptada és un dels perfils que més s’ajusta a aquesta necessitat professional. No tinc cap dubte que el nom de Gestor Energètic o en angles « The Energy Manager» ens sonarà cada cop més, de fet sense anar més llum tots ens estem convertint en petits Gestors Energètics en el nostre dia a dia. Qui no ha ajustat la temperatura i horaris del termo, la nevera, la calefacció, ha posat rentadores en hores vall, ha refrescat la casa ventilant-la al vespre, està interessat en l’amortització d’una instal·lació de plaques fotovoltaiques o ha mirat de mantenir una conducció «econòmica» del seu vehicle? Això només acaba de començar, i està clar que no és només una qüestió econòmica sinó que ho és també mediambiental, però hem de convenir que fins que no ens han tocat la butxaca el tema no ens l’hem pres prou seriosament. Voldria aprofitar per acomiadar-me dels lectors com a Degà del CETIM ja que en aquest mes de juliol finalitza el meu mandat i donaré pas a una nova Junta que sens dubte seguirà impulsant el nostre estimat col·legi tal i com els professionals de l’enginyeria tècnica de la Catalunya Central es mereixen. I donar les gràcies a la direcció de Regió 7 per permetre’m participar en el contingut del nostre diari.