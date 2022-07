Fins al 30 de setembre romandrà oberta la convocatòria de la novena edició dels microcrèdits que ofereix l’Ajuntament de Manresa per facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d’empreses a Manresa, o a incentivar a través de noves inversions, la consolidació d’empreses ja constituïdes, amb menys de cinc anys d’activitat. Els ajuts poden arribar fins al 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària, en ambdues línies i amb un màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes. Els microcrèdits tenen un tipus d’interès del 0% i un termini màxim de devolució de quatre anys, amb amortització i quotes trimestrals. El procediment de la sol·licitud pot ser presencialment a l’Oficina de l’OAC, al número 1 de la plaça Major, o en qualsevol dels registres auxiliars de l’Ajuntament de Manresa. Per a més informació es pot trucar al 93 8787625.