La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, i el director del Gabinet de la Vicepresidència Segona, Josep Vendrell, s'han reunit aquest dilluns per abordar el disseny dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2023 que l'executiu espanyol presentarà després de l'estiu. És la primera reunió després de l'aprovació del sostre de despesa, que ascendeix a 198.221 milions d'euros. Segons l'executiu espanyol, els PGE 2023 seguiran el camí marcat als compte anteriors i, per tant, incorporaran els fons Next Generation.