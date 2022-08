El Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns diversos decrets que recullen els compromisos adquirits pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant el debat de l'estat de la nació del Congrés. Entre aquests, la gratuïtat del transport de Rodalies i Mitjana Distància entre l'1 de setembre i el 31 de desembre. La mesura implica que els usuaris hauran d'adquirir un abonament de quatre mesos mitjançant un dipòsit de 10 euros per a Rodalies i 20 per a mitjana distància. El recuperaran al final del període sempre que hagin realitzat un mínim de 4 viatges en el cas de Rodalies i 16 viatges en el cas de Mitjana Distància. Pels serveis Avant es manté la subvenció del 50% del preu.

Les mesures de gratuïtat del transport públic de Rodalies i Mitjana Distància tindran un cost de 200 milions d'euros per a les arques de l'Estat. Segons ha explicat la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, la finalitat de la fiança és garantir que els usuaris utilitzen el transport de Rodalies i Mitjana Distància.

A més, el govern espanyol també ha aprovat un decret per desplegar els compromisos adquirits amb el sector del transport. El decret estableix que les contractes als transportistes s'han de fer obligatòriament per escrit, i crea una ajuda de 450 milions d'euros que aniran destinats als professionals del sector.

En concret, les ajudes són de 300 euros per a taxis i VTC, 1250 euros per a camions, 500 per a furgonetes, ambulàncies, i també 950 euros per als busos urbans tant públics com privats. "Culminem els compromisos que hem adquirit amb el sector", ha afirmat Rodríguez.

L'executiu també ha aprovat el pagament de 400 euros (100 euros mensuals entre setembre i finals de desembre) al milió d'estudiants de més de 16 anys que reben beques per als estudis, un altre dels compromisos de Sánchez anunciats durant el debat de política general.

900 milions per a les CCAA

L'executiu també ha aprovat el traspàs a les comunitats autònomes de 900 milions d'euros per compensar l'IVA que van haver de pagar pel Pla de Recuperació. Resol d'aquesta manera la situació generada al mes de maig, quan es va donar a conèixer que els projectes del pla de Recuperació estaven subjectes a l'IVA.