Catalunya té 9.295 cotxes matriculats al juliol, un 16,8% menys que el mateix mes del 2021, segons les dades publicades aquest dilluns per Anfac. Així, s’ha mantingut com la segona comunitat de l’Estat amb més turismes venuts, només per darrere de Madrid, que ha registrat 31.098 vehicles matriculats i un descens del 9,1% en comparació de l’any anterior. Al conjunt de l’Estat les matriculacions de turismes i tot terrenys han baixat un 12,5% (73.378) respecte del juliol del 2021, degut a la incertesa econòmica, derivada de l’augment de la inflació i dels preus i per l’escassetat de semiconductors que continuen llastant l’arribada de vehicles als concessionaris. Per exemple, fins al mes de juliol s’han venut gairebé les mateixes unitats de turismes de més de 15 anys que de vehicles provinents de fàbrica. Amb tot, durant els quatre primers mesos de l’any s’han matriculat un total de 59.142 vehicles a Catalunya, xifra que representa un augment del 12,37% respecte a l’any anterior.