Mesures lògiques, «de sentit comú», però que s’haurien de llimar. La sensació és pràcticament unànime entre representants d’empreses de mida gran i menor, autònoms, comerciants i fins i tot en terreny d’enginyers industrials: la crisi energètica està arribant tan lluny que es necessitaven reaccions, però al pla dissenyat pel Govern li falta negociació, excepcions i una mica més d’incentius per a les energies renovables.

Per a uns, perquè posar límit a la temperatura a què pot estar l’aire condicionat no tindrà el mateix impacte en ciutats que estiguin a 40 graus (que sí que trobaran alleujament en entrar en comerços que estiguin a 27 graus), que en localitats que ja estiguin a 27 graus. Per a d’altres, perquè preveuen que afectarà sobretot sectors que encara estan en procés de recuperar-se dels efectes de la pandèmia.

«Fem una valoració parcialment positiva», arrencava aquest dimarts el secretari general de Pimec, patronal catalana de la petita i la mitjana empresa, Josep Ginesta. Aquest portaveu ha reconegut que aquestes mesures «poden produir un estalvi energètic», matisant que el seu aval està condicionat que siguin actuacions «de caràcter temporal, conjuntural i subjectes que es compleixin els pitjors escenaris» en relació amb un possible tall del subministrament energètic.

Malgrat tot, aquesta institució ha reclamat que es negociï amb els sectors més afectats pel paquet de mesures, perquè la majoria són àmbits «que no han acabat de recuperar la demanda i la seva estabilitat després de la pandèmia». Es referia, Ginesta, als comerços o als restaurants, que estan obligats a apagar els llums dels seus aparadors a les 22.00 h de la nit.

«Tal com va passar amb la pandèmia, el que demanem és que hi hagi interacció dels Governs amb tots els sectors que poden estar afectats amb les mesures, de manera que es pugui exceptuar», ha sintetitzat el representant patronal.

Ajudes a la inversió necessària

Foment del Treball, patronal que representa la gran empresa, ha llançat una reclama semblant. «S’haurien d’establir mecanismes d’ajuda amb tal de fer front a la inversió que pugui representar l’adequació d’alguns locals que no disposen de tancament mitjançant portes que puguin regular la climatització», ha indicat en un comunicat l’entitat, amb referència a altres de les mesures acordades en el Consell de Ministres d’ahir. A més, ha afegit, «la regulació de la temperatura en comerços i espais d’atenció al públic ha de tenir en compte la humitat relativa».

«Les mesures són poc adequades: les empreses estem d’acord que hem d’estalviar, però en segons quins comerços és poc adequat haver d’adaptar-nos a temperatures de 27 o 19 graus», afirma, al seu torn, la directora general de Comertia, associació catalana de l’empresa familiar del comerç minorista, Elisabet Vilalta. Aquesta portaveu pensa, per exemple, a les zones de cuina dels restaurants o en ciutats on la temperatura exterior sigui ja d’aquests mateixos 27 graus. «Som els primers que estem d’acord a estalviar –insisteix Vilalta–, però creiem que el que s’hauria de fer és empènyer amb mesures importants tots aquests canvis energètics, per exemple, amb ajudes per instal·lar plaques solars.

I a això afegeix, aquesta representant del teixit comercial, el temor de l’efecte que pot tenir sobre el consum el fet que els carrers es quedin sense la llum dels aparadors a les 22.00 h. «És una mesura desproporcionada», conclou.

«Qualsevol pedagogia és bona»

Una mica més conciliador analitza la situació el director general de la Federació d’Instal·ladors de Catalunya i membre de la comissió d’energia del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Raúl Rodríguez. Malgrat augurar col·lapses en la seva activitat (entre altres coses per les revisions de moltes instal·lacions que obliga el paquet) i coincidir que falta encara més inversió i esforç de cara a incentivar les energies renovables, aquest expert llegeix en clau optimista les mesures.

«Qualsevol acció de pedagogia en aquest sentit és bona: la gent ha de prendre consciència que estem en una situació en què s’ha de fer un ús racional de l’energia», planteja Rodríguez, que desdramatitza l’assumpte argumentant que bona part del petit empresari ja redueix el consum per pura qüestió d’estalvi econòmic i que les grans corporacions han adoptat ja tecnologies com perquè el seu consum energètic sigui eficient. «Potser no era necessari», conclou ell mateix, en relació amb l’acordat en el Consell de Ministres. «Però prendre mesures en aquest sentit davant una situació excepcional, tampoc fa mal», remata.