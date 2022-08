L'atur frena la dinàmica a la baixa que ha arrossegat cinc mesos al juliol amb un repunt de 3.310 desocupats a Catalunya, un 0,98% més que fa un mes. De fet, a excepció del gener del 2022, l'atur s'havia reduït sempre des del març del 2022. Ara, hi ha 341.391 apuntades a les llistes d'ocupació. Amb tot, els volums d'aturats continuen lluny dels de l'any passat amb una reducció de 66.923 persones, un 16,39% menys, segons les dades que fa públiques el Ministeri de Treball i Economia Social. En canvi, sí que ha evolucionat positivament l'ocupació amb 13.306 noves afiliacions generades durant el mes de juliol a Catalunya, a diferència de la mitjana espanyola que cau en 7.366 feines, segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.

Durant el setè mes de l'any, les afiliacions de treballadors superaven en 134.583 les registrades el juliol del 2021 (+3,83%), un comportament, aquest cop sí, molt similar a les dades estatals (+3,82%).

El mes de juliol és tradicionalment un bon més per l'ocupació. Des de l’any 2010, l’atur registrat ha caigut en el mes de juliol, excepte el 2019 (+0,4%), i, l'any passat va registrar la caiguda més intensa de la sèrie històrica (-8,4%) per la comparació amb el juliol del 2020, quan encara hi havia restriccions generalitzades per combatre la covid.

