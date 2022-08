La Generalitat ha posat en marxa una línia d’ajuts per incentivar la instal·lació d’energies renovables «d’ús tèrmic» que permetin reduir la dependència del gas natural. Segons ha detallat aquest dilluns la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, la convocatòria estarà vigent a partir del dimarts i té per objectiu avançar en la transició energètica i reduir la dependència de les importacions d’hidrocarburs en plena escalada de preus per la guerra d’Ucraïna. Per fer-ho, es premiarà la instal·lació de fonts alternatives d’escalfor com l’energia solar tèrmica, la biomassa o la geotèrmia, entre d’altres. L’ajuda està disponible per a autònoms, empreses, administracions i entitats sense ànim de lucre. Aquesta línia d’ajuts, dotada amb recursos dels fons europeus Next Generation, va en la línia de l’objectiu de descarbonitzar l’economia catalana l’any 2050. Els possibles beneficiaris que tinguin una activitat econòmica hauran d’iniciar l’actuació a partir de l’obertura de la convocatòria, mentre que les administracions o entitats sense ànim de lucre poden acollir-s’hi si l’actuació s’ha executat des del 23 de desembre del 2021. La iniciativa del Govern arriba en un moment en què tot el continent europeu treballa contra rellotge per assegurar-se el subministrament energètic de cara a la tardor i l’hivern. En aquest sentit, la Comissió Europea ja ha recomanat als estats membres un major esforç per l’estalvi i l’eficiència energètica, diversificant les fonts energètiques i acumulant de reserves de gas natural.