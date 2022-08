L’euríbor a un any, la referència per a les hipoteques a tipus variable, va tancar el juliol en el 0,992%, després de superar uns dies l’1%, el nivell més elevat en una dècada. Al final, després que el Banc Central Europeu (BCE) pugés 0,50 punts el preu del diner i aquesta referència arribés a l’1,2% en taxa diària, s’ha moderat, però ha pujat 0,14 punts respecte al juny, el menor increment des del març, encara que si es compara amb la dada de fa un any (el juliol del 2021 es va situar en -0,491%), l’ascens és d’una mica més d’un 300% o, és adir, 1,5 punts percentuals.

En tot cas, encara que sigui moderat, l’augment afectarà significativament els que tinguin actualment contractada una hipoteca variable i els toqui fer la revisió de les quotes aquest mes. Per veure quant pujaran, cal fixar-se en com estava l’euríbor fa just un any, el juliol del 2021, i en com està ara. Així, amb aquest indicador en el 0,992%, qui tingui contractada una hipoteca variable a 30 anys de 150.000 euros i amb un diferencial del 0,99% + euríbor veurà com la quota de la hipoteca augmenta 100,77 euros, és a dir, passarà de pagar 448,72 euros al mes a abonar-ne 549,49 a partir de la revisió. Això suposa un augment de 1.209,24 euros anuals. Si la quantia del préstec hipotecari puja a 300.000 euros, amb les mateixes condicions, és a dir, amb un termini d’amortització de 30 anys i un diferencial del 0,99% + euríbor, la pujada de la quota mensual és de 201,54 euros (de 897,44 euros a 1.098,98) i l’increment anual, de 2.418,48 euros. Aquesta tendència a l’alça, que es va traduir en la sortida del terreny negatiu mensual a l’abril després d’uns sis anys, ha portat al fet que les hipoteques de nova producció siguin sobretot a tipus fix. En concret, al voltant de tres de cada quatre. La tendència a l’alça va començar amb l’any, al gener. Més que la pujada de l’euríbor, que també els afecta, les hipoteques fixes pujaran per la mesura aprovada la setmana passada pel BCE d’augmentar 0,50 punts els tipus d’interès per frenar una inflació desbocada i que va arribar al 9,6% al juny a la zona de l’euro (a Espanya el 10,8% al juliol).