Unió de Pagesos (UP) ha demanat de nou poder reunir-se de manera bilateral amb representants del Departament d’Interior per poder exposar «els greus perjudicis» que suposa aturar l’activitat agrícola en temps de sega. La mesura s’ha aplicat en diversos moments per a la prevenció d’incendis tot i que, segons el sindicat, és injustificada, incoherent i causa greus perjudicis econòmics a la pagesia.

Així, UP considera que no té cap sentit prohibir la sega com a mecanisme per evitar incendis, ja que, precisament, el que es fa amb aquesta activitat és retirar biomassa del medi, fet que redueix la velocitat de propagació de possibles focs atès que les flames es propaguen a molta més velocitat si troben un camp sense segar que si troben un camp on només hi queda el rostoll. A més, afegeix el sindicat, en els casos en què s’han llaurat franges de protecció fins i tot s’aconsegueix evitar la propagació de l’incendi.

UP tampoc troba lògica la prohibició de segar quan, segons dades del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, entre el 1994 i el 2018 només el 4% d’incendis forestals es van originar per accidents de motors i màquines, dins de les quals hi ha la maquinària agrícola.