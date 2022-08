Catalunya va rebre 1,6 milions de turistes internacionals al juny, un 298% més si es compara amb el mateix mes de l’any 2021. Així, el 21,6% dels visitants estrangers que van arribar a Espanya el primer mes de l’estiu van triar Catalunya, que va ser la segona comunitat més visitada superada només per les Illes Balears. Darrere hi ha altres destinacions mediterrànies i de costa com Andalusia, les Illes Canàries i la Comunitat Valenciana. En l’acumulat anual, Catalunya sí que lidera en nombre de turistes, amb més de sis milions de turistes, darrere se situen les Canàries i les Balears. Al conjunt d’Espanya, el mes de juny van suposar l’entrada de 7,4 milions de turistes, un 236% més que fa un any, quan van arribar 2,2 milions de turiseas estrangers, segons dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquests turistes van fer una despesa de 8.993 milions d’euros, que suposa un augment del 271,3% respecte al juny del 2021, quan es va situar en 2.422 milions.