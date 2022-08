El nombre de persones aturades al conjunt de la Catalunya central ha pujat el 0,11%, concretament 26 persones més s’han registrat a les llistes de l’atur, per sota del 0,98% (3.310 persones) que ho ha fet a Catalunya, , segons les dades publicades ahir per l’Observatori del Treball i Model Productiu. Es trenca així la tendència negativa del mes passat, quan la xifra d’aturats registrats a tot l’àmbit català tornava a les xifres del maig del 2008 mentre que en el cas del territori central el retrocés es va limitar a les del juny del 2019. Així, les dades, tot i no ser positives, indiquen que el territori central no queda tan enrere.

Per seva banda, destaquen les xifres de les comarques del Solsonès (-3,72%), l’Alt Urgell (-3,48), la Cerdanya (-2,55%) i l’Anoia (-0,06), que aquest juliol han aconseguit que la llista de persones sense feina registrades es reduís, encara que amb xifres baixes.

Amb tot, totes les comarques del territori central escurcen significament les llistes d’aturats respecte de fa un any amb l’11,92%, menys, però, que al conjunt de Catalunya (-16,39%), i es mantenen en nivells just d’abans de la pandèmia.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, l’atur registrat ha pujat fins a 341.391 persones en situació d’atur el juliol, mentre que l’afiliació mitjana a la Seguretat Social ha augmentat en 13.306 persones (+0,4%), i assoleix la xifra de 3.650.528 persones afiliades.

El secretari de Treball, Enric Vinaixa, va explicar ahir en roda de premsa que «l’augment de l’atur (+3.310; +0,98%) s’ha focalitzat en el sector serveis de la província de Barcelona i en àmbits de les activitat complementàries d’ensenyament i lleure». Vinaixa va subratllar «la baixada de l’atur juvenil (menors de 25 anys) en 473 persones (-5.590 joves interanual), la qual cosa demostra els efectes del Pla de Xoc del Departament d’Empresa i Treball».

Amb tot, el secretari de Treball va posar en relleu la creació d’ocupació a Catalunya al juliol. «L’augment de 13.306 persones afiliades a la Seguretat Social és la prova que demostra que Catalunya afronta millor que altres indrets de l’Estat, com per exemple Madrid, les incerteses econòmiques que des de fa temps ens estan afectant com la inflació, el preu de l’energia i el conflicte bèl·lic a Ucraïna». L’increment de l’afiliació a la Seguretat Social ha pujat el 0,4%) de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.650.528 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals, s’ha produït un augment de 134.583 persones, el que significa un increment del 3,8%.

Finalment, Vinaixa va subratllar que, a més de la disminució de l’atur juvenil, s’ha produït un descens de 4.216 persones (2,7%) en situació d’atur de llarga durada (113.032 menys que en els últims dotze mesos), i la xifra total ha quedat en 154.456 persones.

Per sexes, l’atur ha pujat 2.752 persones en el cas de les dones (+1,4%) i 558 persones en el cas dels homes (+0,4%), i la xifra total d’aturats de cada gènere és de 197.828 dones i 143.563 homes. Respecte a l’any anterior, l’atur ha baixat en els homes (-31.574 aturats; -18%) i en les dones (-35.349 aturades; -15,2%).

Per edats, el nombre de persones en atur menors de 25 anys ha baixat en 473 persones (-2,6%), i el nombre total de joves aturats era el juliol de 17.733.

Per sectors, l’atur ha augmentat a l’agricultura (+67 aturats; +1%); a la indústria (+330 aturats; +0,9%); als serveis (+3.038 aturats; +1,3%), i a la construcció (+176 aturats; +0,7%); i ha baixat entre els sense ocupació anterior (-301 persones; -1,3%). En termes interanuals l’atur ha baixat en l’agricultura (-1.546 aturats; -18,3%); als serveis (-51.942 aturats; -17,4%); a la Construcció (-5.449 aturats; -16,9%) i a la indústria (-4.463 aturats; -10,4%).

Per demarcacions, l’atur registrat ha pujat a Barcelona, 2.912 persones (+1,2%); a Girona, 365 persones (+1,2%); a Tarragona, 92 persones (+0,2%); i ha baixat a Lleida, 59 persones (-0,3%). Interanualment, a Barcelona l’atur ha baixat 50.587 persones (-16,7%); a Tarragona, 7.625 persones (-15,8%); a Girona, 5.939 persones (-16,1%); i a Lleida, 2.772 persones (-13,4%).

Pimec: «Les pitjors dades de la darrera dècada» per la debilitat dels sectors forts a l’estiu

La patronal de petites i mitjanes empreses Pimec va avisar ahir que les dades de l’atur registrat del juliol són «les pitjors de la darrera dècada». Així mateix, el seu secretari general, Josep Ginesta, va alertar de comportaments «poc habituals» en sectors tradicionalment forts en creació d’ocupació a la temporada turística, com el comerç o la restauració. «La reducció de contractes respecte a l’any passat és perquè hi ha molts contractes temporals que ja no s’han fet», va apuntar abans de detallar que alguns empresaris han preferit «no arriscar». Així mateix, va afegir que hi ha un «alentiment» de la recuperació iniciada per Nadal i anticipa una tardor «complicada» en què caldrà protegir el sector productiu.

«Ens agradaria acostar-nos a les dades d’atur de països com Polònia o Alemanya, que tripliquem, o bé a les dades de la Unió Europea i de la zona euro, que dupliquem», va apuntar Ginesta en comparar les dades catalanes amb les de la resta del continent. En aquest sentit, va explicar que «l’elevada taxa d’atur ens fa menys competitius; Espanya acumula una quarta part de l’atur de la UE». Així mateix, el secretari general va destacar que les dades del juliol trenquen una tendència de cinc mesos consecutius en què l’atur baixava de forma intermensual.

Paral·lelament, la directora de l’Àrea de Treball, Sílvia Miró, va recordar la perspectiva de gènere de les dades i va constatar un augment de l’atur del 0,39% respecte al juny en els homes i de l’1,41% en les dones. En el cas dels joves, va indicar que hi ha 17.733 persones menors de 25 anys en situació d’atur, 473 menys que el mes anterior (-2,6%).