La pandèmia va canviar substancialment els nostres hàbits i preferències a l’hora de comprar habitatge. A principis d’aquest any, però, un informe de pisos.com confirmava que la demanda d’habitatge estava tornant a les zones perifèriques de les principals ciutats, com ara Madrid i Barcelona, i deixava enrere l’èxode urbà impulsat per la COVID-19 i els confinaments més estrictes.

Ara els compradors cerquen un habitatge més proper al seu lloc de treball, perquè malgrat que el teletreball ha arribat per quedar-se, la relaxació de les restriccions ha permès la tornada a l’activitat presencial. I la major part de les empreses l’han recuperat. Només una dada del primer trimestre de l’any 2022: segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 5,85% de les persones assalariades deien treballar des de casa la meitat de la setmana i un 4% ho feien de forma ocasional.

Per tant, és normal que, novament, la tendència sigui la de buscar un pis o casa a prop de les grans ciutats. Això no vol dir que els criteris de recerca d’habitatge hagin canviat i no es tinguin en compte altres factors, com ara la disponibilitat de terrassa, jardí o piscina, opcions que durant la pandèmia van marcar la qualitat - o millor dit, el grau de lleugeresa - del confinament.

Pisos amb terrassa, jardí i piscina a la perifèria de Barcelona

Un dels factors clau per a les famílies torna a ser la ubicació de l’habitatge. Volen viure a prop dels seus centres de treball però, al mateix temps, volen la tranquil·litat de la perifèria i un preu més ajustat. Catalunya és la tercera comunitat autònoma més cara per comprar un habitatge, només per darrere de Balears i Madrid. Barcelona és una ciutat amb els preus habitualment elevats, tant per comprar com per llogar, la qual cosa dificulta enormement l’accés a l’habitatge. Això fa que per a moltes famílies la solució sigui sortir a cercar pis a la perifèria.

Això inclou altres localitats del Barcelonès com l’Hospitalet de Llobregat i Badalona; el Baix Llobregat (Cornellà, Sant Feliu o Sant Boi); el Maresme (el Masnou, Premià de Mar o Mataró); el Vallès Oriental (Granollers o Mollet del Vallès) o el Vallès Occidental (Sant Cugat, Cerdanyola o Sabadell).

Tots aquests municipis formen part del que s’anomena ‘àrees amb mercat d’habitatge tens’, degut als seus preus. Però és cert que s’hi poden trobar oportunitats més interessants que no pas a Barcelona ciutat. Parlem, és clar, de més metres quadrats o de la possibilitat de comptar amb terrassa, jardí, piscina pròpia o comunitària, elements que contribueixen a guanyar qualitat de vida.

L’equilibri entre ubicació, preu i serveis

Trobar un pis a Barcelona que s’adapti a les noves necessitats dels compradors i que s’ajusti a la seva butxaca és certament una feina complexa. En canvi, és més fàcil localitzar una casa amb més metres quadrats i jardí per un preu similar en ciutats de la perifèria, com ara Castelldefels, Mollet del Vallès o Rubí.

L’equilibri no és senzill, però val a dir que aquestes ciutats ofereixen més oportunitats en tots els sentits. Deixant de banda el preu, les ubicacions solen ser compatibles amb el transport públic i les principals vies de comunicació per anar a la feina i hi ha un bon nombre de supermercats, centres comercials; hospitals, centres mèdics i ambulatoris, a més de centres educatius de prestigi, tant en l’àmbit públic com privat.

Trobar el pis o la casa que busques et resultarà molt fàcil a través de pisos.com, on pots fer cerques per comarca o província i emprar els filtres per trobar directament pisos o cases amb piscina, terrassa o jardí.