L’hivern, l’estiu i la primavera amb temperatures càlides i pluja escassa han portat situacions de sequera a les vinyes, en general a tot Catalunya. Això ha provocat un avançament de la verema d’entre set i deu dies en diferents zones.

Amb tot, les condicions meteorològiques han propiciat fins ara una verema molt sana i amb un bon nivell de sucres i àcids al raïm. Als raïms blancs madurs, se’ls aprecia una bona maduresa gustativa i aromàtica, malgrat la intensa calor. Tot i la previsió d’una collita inferior pel nombre de raïms que s’observen, s’espera que la reducció sigui lleugera (15 % de mitjana) si el pes mitjà del raïm es pot mantenir dins dels valors normals, fet que dependrà de les pluges que hi pugui haver.

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural fa des del 1984 un seguiment de la verema amb coordinació amb les Agrupacions de Defensa Vegetal i les Denominacions d’Origen. Segons les dades recollides per l’INCAVI i les denominacions d’origen, els controls de maduració iniciats l’última setmana de juliol en diferents vinyes del Penedès i de la DO Cava confirmen que està avançada la maduració de la varietat chardonnay entre 7 a 9 dies respecte del 2021.

Quant a la DO Pla de Bages, es preveia un avançament del cicle vegetatiu, però, com es tracta d’una zona tardana i per les condicions de calor i sequera, el moment òptim per a la collita de les varietats més primerenques encara és incert.