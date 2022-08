L’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) i els seus aliats, que junts formen el grup conegut com a OPEP+, han decidit elevar només en 100.000 barrils de cru al dia la seva producció conjunta a partir del pròxim mes de setembre, segons van informar en un comunicat, després de celebrar una reunió. Al final de la trobada celebrada ahir, el grup de països, que inclou l’OPEP i aliats com Rússia, Mèxic o el Kazakhstan, va decidir ajustar a l’alça el nivell de producció en 100.000 barrils diaris per al mes vinent. D’aquesta manera, a partir de setembre la producció de l’OPEP+ passarà a ser de 43,955 milions de barrils diaris. L’Aràbia Saudita i Rússia assumiran el volum més gran de producció, ja que són els que exporten més , amb una oferta d’11,030 milions de barrils diaris, respectivament.

Segons les quotes vigents a partir del setembre, els 10 països pertanyents a l’OPEP hauran de produir un màxim de 26,753 milions de barrils diaris, mentre que la resta de nacions podrien bombar fins a 17,202 milions de barrils. D’altra banda, els ministres van advertir que les limitacions de disponibilitat d’excés de capacitat requereixen utilitzar-la amb gran precaució davant interrupcions del subministrament, i van afegir que la falta d’inversió crònica al sector petrolier ha reduït l’excés de capacitat al llarg de la cadena de valor.