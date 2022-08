Glovo va patir a l’abril de l’any passat una filtració massiva de dades que va exposar la privacitat dels seus repartidors i de clients, tant consumidors com restaurants, i McDonald’s va ser un dels més afectats. Ara, un usuari d’un conegut portal il·lícit de hackers ha publicat un anunci per subhastar una important base de dades robada de l’empresa de repartiment a domicili. Així ho va avançar un compte de Twitter especialitzat en ciberatacs i compravenda d’informació robada a la deep web. La base de dades inclou dades sensibles de fins a 37.509 riders que treballen per a la companyia, encara que operen com a autònoms i no se’ls reconeix com a treballadors. Aquestes dades inclouen el nom complet dels repartidors, així com el DNI, números de telèfon, correus electrònics, números de compte bancari, adreces d’on viuen, tipus de contracte i transport que fan servir per portar les comandes d’una banda a l’altra.

La filtració d’aquestes dades personals poden implicar seriosos riscos no només per a la seva privacitat, ja que aquesta informació també pot ser utilitzada per ciberdelinqüents per atacar les víctimes, suplantar la seva identitat i robar-los encara més dades. Segons la publicació al fòrum, entre les dades extretes també hi ha informació sobre gairebé sis milions de comandes dels clients de Glovo (5.790.563 en concret) que inclouen el nom del client, el codi de la comanda així com el seu estat i el temps de lliurament.