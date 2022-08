Perspectives més ombrívoles. El Banc Central Europeu (BCE) preveu un alentiment el ritme de l’economia de cara a la segona meitat de l’any en el seu últim Butlletí Econòmica mensual. «La inflació continua sent indesitjablement alta i s’espera que es mantingui per sobre de l’objectiu del BCE durant un temps. Les últimes dades indiquen una desacceleració del creixement, la qual cosa entela les perspectives per a la segona meitat de 2022 i més enllà».

L’informe subratlla que «l’activitat econòmica de la zona de l’euro s’està desaccelerant» i que «l’agressió injustificada de Rússia cap a Ucraïna és un llast continu per al creixement». En aquest sentit destaca el fre per al creixement que suposa l’escalada de la inflació, així com «les contínues restriccions de subministrament i una major incertesa». I alerta que les empreses continuen afrontant costos més alts i interrupcions en les seves cadenes de subministrament, encara que hi ha senyals que alguns dels colls d’ampolla en el subministrament s’estan alleujant. Al llarg del segon i el tercer trimestre, en tot cas, l’activitat econòmica continua beneficiant-se de la reobertura de l’economia, que se secunda essencialment el sector dels serveis; un mercat laboral fort i el suport de la política fiscal. «A mesura que les persones comencen a viatjar novament, s’espera que el turisme ajudi a l’economia en el tercer trimestre d’enguany. El consum està sent recolzat pels estalvis que les llars van acumular durant la pandèmia i per un mercat laboral sòlid», afegeix.