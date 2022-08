A Espanya, només el 0,5% dels tècnics especialitzats en intel·ligència artificial són dones, segons un informe publicat ahir pel sindicat UGT. L’estudi elaborat des de la central diagnostica el rol i pes de la dona en els camps de les tecnologies de la informació i comunicacions, popularment conegudes com a TIC. I la seva principal tesi és que la falta de dones en aquests camps, no obeeix únicament a biaixos culturals que eduquen des de petits als nens per a ser mecànics i a les nenes per a ser infermeres, sinó que respon també a una discriminació envers elles en les condicions de treball, una vegada accedeixen a aquestes esferes.

Per recolzar aquesta afirmació, l’informe llança algunes dades. Per exemple, el primer sou que reben les dones en el sector TIC és inferior al dels homes. I és que al doble d’homes se’ls ofereixen salaris per sobre dels 2.000 euros que a les dones. I, per contra, mentre al 26,8% de noves treballadores se’ls plantegen sous per sota dels 700 euros, en el cas dels homes aquesta proporció descendeix fins al 20%. El que deixa una bretxa salarial del 16,1% entre homes i dones en el sector TIC. Tot això en un ambient hostil moltes vegades per a les treballadores, fins al punt que el 40% de les empleades en professions TIC afirmen haver estat víctimes d’alguna mena de discriminació per raó de gènere. I el 8% denuncia haver estat víctima d’assetjament sexual per part dels seus companys o superiors, segons les dades recopilades per l’informe d’UGT.