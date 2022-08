El preu dels carburants continua a la baixa l’Estat i aquesta setmana, en ple període de vacances, s’ha situat per sota els nivells rècord dels últims mesos dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea. El dièsel s’ha situat en els 1,893 euros el litre, i s’ha allunyat així de la barrera dels dos euros. La xifra suposa una disminució del 2% respecte de la setmana passada, quan marcava 1,933. Pel que fa a la gasolina, s’ha rebaixat fins als 1,902 euros el litre, el 2,66% menys que la setmana passada, quan va marcar 1,954 euros. A aquests preus caldria aplicar-hi el descompte de 20 cèntims el litre que va aprovar el govern espanyol per combatre l’escalada de preus dels combustibles al mes de març i que serà vigent el que queda d’any. Així, la gasolina va marcar el seu preu més baix des de mitjans de maig, quan es pagava a 1,697 euros el litre, mentre que el gasoil no era tan barat des de l’última setmana del mateix mes, quan se situava en 1,652 euros.