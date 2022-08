La Ruta del Vi de la DO Pla de Bages estrena aquest cap de setmana un nou joc per donar a conèixer els wine bars i la cultura del vi al territori. El joc digital interactiu estarà disponible a través d’un enllaç QR en sis establiments de la comarca (Abadal, Collbaix, Espai Artium, Fargas-Fargas, Oller del Mas i Mas de Sant Iscle) i consisteix en un qüestionari amb preguntes i respostes breus per divulgar els wine bars i els seus cellers. El codi QR, que permet participar en un joc digital en format de quizz, és als wine bars.

El conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, apunta que «dinamitzar l’oferta dels wine bars és una de les accions estratègiques de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages ja que ajuda a diversificar les línies de negoci i l’oferta turística dels cellers i, a la vegada, permet fer difusió dels vins de la DO als clients de manera directa». Per la seva banda, el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, valora que «el fet de poder tastar el producte al mateix lloc on s’elabora permet apropar el client a la vinya on neix el vi. D’aquesta manera, estanca el cercle que uneix el sector agrícola, l’elaboració i el consum donant valor al paisatge i al producte local». Tothom qui completi el joc interactiu podrà entrar en un sorteig de sis experiències enoturístiques de la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages. El sorteig tindrà lloc l’1 de desembre.