El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) va fer públic ahir un estudi sobre «opinió pública i política fiscal» que constata que el 59,4% dels ciutadans considera que els impostos «són necessaris perquè l’Estat pugui prestar serveis públics», però el 79,9% creu que la fiscalitat espanyola no cobra els impostos amb justícia perquè no fa pagar més als que més tenen. La pràctica totalitat dels espanyols, el 90,3%, creu que hi ha «bastant» (49,4%) o «molt» (40,9%) frau fiscal, i majoritàriament estan d’acord amb el fet que l’Administració fa «pocs esforços» (45,3%) o «molt pocs» esforços (14%) per combatre’l. A més veuen l’Estat com un país amb «grans desigualtats» (54,5%) o amb «algunes desigualtats» (38,8%).

L’estudi, fet a partir de les dades de 2.543 entrevistes a persones de més de 18 anys entre el 21 i el 30 de juliol, apunta que el 27,8% dels ciutadans (la xifra més alta de l’estudi) creu que l’Estat dedica massa recursos a Defensa, tot i que els que consideren que hi destina «els necessaris» els superen, el 38,7%, i un altre 27,3% creu que caldria destinar-hi més diners. A l’altra banda de la balança, el 71,7% dels ciutadans creu que es destina «molt pocs» diners públics a la Sanitat. A més, el 75% voldria més recursos per a la protecció del Medi Ambient, el 85,2% per a la investigació en ciència i tecnologia, el 75,9% per al Medi rural, el 66,3% per a l’Habitatge i el 57,1% per a l’Ensenyament. A més, el 62% dels ciutadans creu que reben menys del que paguen en impostos. El 28,7% consideren que reben «més o menys» el que paguen, i només un 6,6% que rep «més» del que paga en impostos.